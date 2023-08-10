Житель Тюменской области, призванный на службу в армию, самовольно покинул областной сборный пункт, но решил раскаяться и отслужить в Вооруженных силах РФ.
Молодого человека задержали, и в ходе судебного заседания он пояснил, что рано утром перелез через забор в военкомата, а затем скрывался от призыва у знакомых.
"В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Желание беглеца будет выполнено, пояснили в ведомстве, но сначала он должен будет оплатить штраф.
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