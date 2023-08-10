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Призывник из Тюмени сбежал со сборного пункта, но позже захотел служить в армии

0:49
Общество

Житель Тюменской области, призванный на службу в армию, самовольно покинул областной сборный пункт, но решил раскаяться и отслужить в Вооруженных силах РФ.

Призывник из Тюмени сбежал со сборного пункта, но позже захотел служить в армии
Фото: mil.ru

Молодого человека задержали, и в ходе судебного заседания он пояснил, что рано утром перелез через забор в военкомата, а затем скрывался от призыва у знакомых.

"В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Желание беглеца будет выполнено, пояснили в ведомстве, но сначала он должен будет оплатить штраф.

Накануне стало известно, что дым над кораблями Черноморского флота, напугавший жителей и туристов в Севастополя, оказался тренировкой расчетов РХБЗ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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