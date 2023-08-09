В Красноярске наблюдается очередной скачок цен на бензин

Жители Красноярска в очередной раз обратили внимание на резкий рост цен на бензин. Недавний анализ выявил регионы с самыми высокими расходами на топливо в России, показав, что Красноярский край входит в число самых дорогих в Сибири. Об этом сообщает prmira.ru.

Фото: архив

С момента предыдущего повышения цен прошло не так много времени — автомобилисты столкнулись с подорожанием ближе к концу июля, когда цены выросли на 2-3 рубля.

На этот раз скачок цен составил от 50 копеек до 2 рублей. На АЗС "Красноярскнефтепродукт" стоимость АИ-92 к концу июля выросла с 50,4 рубля до 51,4 рубля, в то время как цена на АИ-95 поднялась на 1 рубль 50 копеек, достигнув 56,6 рубля за литр.

Красноярцы высказали своё недовольство в соцсетях:

"Что движет этими колебаниями цен? Это похоже на абсолютный хаос, не имеющий никакой корреляции с валютой или ценами на нефть — просто постоянный ежегодный рост цен на бензин".

"Почему такой всплеск? Наша нефть российская, наш бензин российский — так что же стоит за этим скачком цен?"

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