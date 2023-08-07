В метрополитене Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Раздача бесплатной питьевой воды стала доступной на шести станциях метрополитена Санкт-Петербурга при входе в вестибюль в связи с повышением температуры воздуха. Эта информация поступила из пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен".

Фото: REX/ Shutterstock

Согласно сообщению, пассажиры станций "Проспект Просвещения", "Спортивная" (первый вестибюль), "Площадь Ленина" (первый и второй вестибюли), "Горьковская", "Петроградская" и "Парнас" имеют возможность получить бесплатную питьевую воду при проходе через турникеты на входе в вестибюль.

Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды "Фобос", поделился в социальных сетях, что Санкт-Петербург опередил столицу в этой "жаркой" битве, уточнив, что вчера в Москве была зарегистрирована максимальная температура +31,4 градуса, тогда как в Санкт-Петербурге к 13 часам сегодняшнего дня воздух прогрелся до +32 градусов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 15 часам температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +32,4 градусов.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение гласит: "Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с".

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