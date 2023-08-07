Бывший президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о неутешительном выступлении женской национальной сборной США по футболу на чемпионате мира. Несмотря на то, что сборная США вышла на турнир в качестве действующих чемпионов, она неожиданно проиграла в серии послематчевых пенальти команде Швеции во время 16-го тура группового этапа. Этот результат стал историческим минимумом для американок, которые четыре раза завоевывали титул чемпионок мира.
Эту неудачу Дональд Трамп напрямую связал с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена. Трамп поделился своим мнением в социальных сетях, заявив:
"Ошеломляющее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США является четким отражением траектории развития некогда великой нации под руководством сомнительного Байдена".
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