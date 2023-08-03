Жителей Тюмени пугает свободно разгуливающий по улицам города педофил

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В соцсетях Тюмени распространяется информация о появившемся в городе педофиле.

Фото: Ютуб

Как пишет nashgorod.ru, мужчину уличили за домогательством к двум детям. Обеспокоенная мать ребят написала заявление в полицию, однако пока никаких мер к поиску и задержанию потенциально опасного преступника принято не было.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили вызов, но заверили, что полицейские прибыли на место происшествия, однако факт противоправных действий в отношении детей не зафиксировали ввиду отсутствия таковых.

Местные жители рассказали, что подозреваемый — местный алкоголик, который так расчувствовался, когда дети придержали ему дверь, что захотел их расцеловать, после чего ребята в испуге убежали.

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