В День ВДВ в Петербурге могут отключить фонтаны

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В своем Telegram-канале Водоканал Санкт-Петербурга опубликовал предупреждение о том, что в День ВДВ фонтаны города будут закрыты, если в них будут замечены смельчаки-десантники.

Фото: https://tveruprava.mos.ru/upload/medialibrary/351/fontan.jpg

Расписание работы фонтанов в День ВДВ

В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме — с 09:00 до 22:00. Однако "Водоканал Санкт-Петербурга" подчеркивает, что в случае обнаружения специалистами фонтанов лиц, пытающихся освежиться в фонтанах, работа фонтанов будет немедленно прекращена.

Любопытный инцидент

2 августа 2022 года очевидцы запечатлели любопытное зрелище у фонтана в Парке Горького: золотистый ретривер, одетый в тельняшку (полосатую тёмную кофту), с удовольствием окунался в воду.

Инцидент прошлого года

В прошлом году из Московской области поступило сообщение о 58-летнем местном жителе, трагически убившем своего знакомого из-за спора о том, кто из военнослужащих главнее — ВДВ или ВМФ.

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