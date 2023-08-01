В своем Telegram-канале Водоканал Санкт-Петербурга опубликовал предупреждение о том, что в День ВДВ фонтаны города будут закрыты, если в них будут замечены смельчаки-десантники.
В День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме — с 09:00 до 22:00. Однако "Водоканал Санкт-Петербурга" подчеркивает, что в случае обнаружения специалистами фонтанов лиц, пытающихся освежиться в фонтанах, работа фонтанов будет немедленно прекращена.
2 августа 2022 года очевидцы запечатлели любопытное зрелище у фонтана в Парке Горького: золотистый ретривер, одетый в тельняшку (полосатую тёмную кофту), с удовольствием окунался в воду.
В прошлом году из Московской области поступило сообщение о 58-летнем местном жителе, трагически убившем своего знакомого из-за спора о том, кто из военнослужащих главнее — ВДВ или ВМФ.
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