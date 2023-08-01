Адвокат рассказал, какой поступок матери "челябинского маньяка" повлияет на решение суда

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Александр Карабанов объяснил, почему мать "челябинского маньяка" может расчитывать на снисхождение суда.

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Юрист прокомментировал громкую историю о том, что в Челябинской области мужчина 14 лет насильно удерживал пленницу. Потворствовала преступлению мать "челябинского маньяка", которая долгие годы никак не способствовала спасению из плена молодой женщины.

Ранее сообщалось, что "челябинский маньяк" Владимир Ческидов расплакался в суде.

Адвокат Карабанов отметил, что суд при вынесении приговора учтёт тот факт, что мать преступника всё же помогла пленнице бежать. Она сдала сына в психлечебницу, после чего выпустила невольницу.

Он отметил, что, если суд признает, что мать и сын находились в сговоре в деле о похищении человека, то им может грозить срок лишения свободы до 12 лет.

"Факт помощи в освобождении пленницы будет оценен судом как деятельное раскаяние, что, безусловно, отразится на приговоре", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.

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