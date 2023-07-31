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Agence France-Presse: число заключенных во французских тюрьмах побило все рекорды

2:09
Общество

Франция установила новый исторический рекорд числа заключенных в тюрьмах на своей территории, достигнув отметки в 74,5 тысячи человек. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные министерства юстиции. Предыдущий рекорд был установлен всего лишь в прошлом месяце, когда число заключенных составляло 73,7 тысячи. Таким образом, за период с 1 июня по 1 июля число заключенных увеличилось на 814 человек, а по сравнению с прошлым июлем оно возросло на 2,5 тысячи.

Agence France-Presse: число заключенных во французских тюрьмах побило все рекорды
Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

Заполненность исправительных учреждений республики превысила 122%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Это средняя цифра, но некоторые учреждения заполнены более чем в два раза. Например, в тюрьме "Мажикаво" коммуны Кунгу на острове Майотта заполняемость достигла 278%, в Перпиньяне на юге европейской части страны — 212,2%, в тюрьме Нима — 212%, в тюрьме Рошфора — 205,8%, в тюрьме Фуа — 204,6%.

Общее количество мест в тюрьмах Франции составляет 60,6 тысячи. Более 20 тысяч человек находятся там в ожидании приговора. По информации агентства, почти 2,5 тысячи человек вынуждены спать на полу из-за нехватки мест, а на 1 июля 2022 года таких людей насчитывалось почти 1,9 тысячи.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В начале июля судьи ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".

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🇫🇷 ФРАНЦИЯ // Тюрьма, где охранники не могут ничего
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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