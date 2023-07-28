В связи с ограничениями на европейских направлениях, богатые русские устремились на остров Пхукет

5:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Пхукет, самый большой остров Таиланда, стал магнитом для богатых россиян, ищущих убежища от Запада. Благодаря "волшебным" паровым баням, бурной ночной жизни и роскошным объектам недвижимости Пхукет становится предпочтительным местом для российских туристов и покупателей недвижимости.

Фото: PxHere

События на Украине ещё более усилили эту тенденцию, отвлекая внимание от традиционных европейских направлений.

Приток русских на Пхукет и его влияние на рынок недвижимости

Остров Пхукет уже не первый год манит состоятельных граждан России, но недавний всплеск числа прибывших свидетельствует о растущей тенденции.

По данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в 2022 году на острове наблюдался впечатляющий рост продаж вилл на 82%, причём примерно половина из них была приобретена россиянами. Растущий интерес к Пхукету привел к появлению новых предприятий, включая рестораны, сауны и концерты, которые отвечают предпочтениям русских клиентов.

Туристический бум: влияние России на экономику Пхукета

О влиянии России на туристическую отрасль Пхукета говорят цифры. В период с января по июнь Таиланд посетили 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем в предыдущем году. Более половины этих путешественников выбрали Пхукет в качестве основного места отдыха, что позволило закрепить за островом позицию лидера среди российских туристов. Такой массовый приток туристов побудил различные компании заняться обслуживанием именно этой категории населения.

Инвестиции в рай: россияне покупают недвижимость на Пхукете

Русские как самые активные покупатели проявляют повышенный интерес к рынку недвижимости острова. По словам Кристиана Штайнбаха, директора по продажам компании FazWaz Property Group, многие россияне используют возможность инвестировать в виллы и недвижимость с высоким потенциалом доходности от аренды.

Живописность в сочетании с неспешным образом жизни делает Пхукет привлекательным местом как для инвестиций, так и для проживания.

Дипломатическое значение Пхукета: открытие российского консульства

Значение Пхукета выходит за рамки туризма и недвижимости: он также стал дипломатическим центром России в Юго-Восточной Азии. В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально открыл на острове консульство, подчеркнув тем самым укрепление связей между Россией и Таиландом.

Дипломатическое представительство расположено на территории престижной пристани Royal Phuket Marina — элитного посёлка с причалами для яхт, апартаментами и роскошными отдельными виллами.

Изменения в структуре поездок: поиск Россией альтернативных направлений

В условиях, когда поездки в Европу и на Ближний Восток становятся всё более проблематичными для россиян по геополитическим причинам, Таиланд с его идиллическими пляжами и гостеприимной атмосферой становится вполне реальной альтернативой.

Ещё до начала событий на Украине такие направления, как Пхукет, Краби и Паттайя, привлекали российских путешественников своей доступностью и красотой. Ограничения на прямые рейсы в европейские города, введенные Евросоюзом, усилили эту тенденцию, и многие стали искать страны с облегченным визовым режимом, в том числе Таиланд.

Визовые программы Таиланда: привлечение российских специалистов и семей

Таиланд активно реагирует на изменения в структуре поездок, вводя различные визовые программы для привлечения иностранных специалистов и инвесторов. Специалисты в области ИТ, социальных сетей и криптоактивов теперь имеют возможность длительного пребывания в стране. Эти визовые программы также привлекли внимание российских специалистов, цифровых кочевников и молодых семей, ищущих новые возможности и лучшее качество жизни в Юго-Восточной Азии.

Новые российские предприниматели и инвесторы на Пхукете

Если раньше типичными российскими покупателями на Пхукете были предприниматели в возрасте около 30 лет из восточной части России, то теперь такие города, как Владивосток, Москва и Санкт-Петербург, все активнее осваивают тайский рынок. Такая диверсификация инвесторов привела к появлению различных предприятий, отвечающих российским предпочтениям, включая развлекательные заведения, рестораны и продовольственные магазины, предлагающие блюда русской кухни.

Преодоление санкций: навигация по финансовым операциям

Несмотря на экономические санкции, россияне нашли альтернативные способы проведения финансовых операций. Такие платформы, как China UnionPay Co., цифровые активы, платежи в долларах и евро облегчили проведение деловых операций тем, кто столкнулся с ограничениями со стороны глобальных финансовых компаний.

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Пхукет: цены, полиция, депортация | Жизнь в Таиланде, дайвинг, экспаты и русская кухня