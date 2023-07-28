Пхукет, самый большой остров Таиланда, стал магнитом для богатых россиян, ищущих убежища от Запада. Благодаря "волшебным" паровым баням, бурной ночной жизни и роскошным объектам недвижимости Пхукет становится предпочтительным местом для российских туристов и покупателей недвижимости.
События на Украине ещё более усилили эту тенденцию, отвлекая внимание от традиционных европейских направлений.
Остров Пхукет уже не первый год манит состоятельных граждан России, но недавний всплеск числа прибывших свидетельствует о растущей тенденции.
По данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в 2022 году на острове наблюдался впечатляющий рост продаж вилл на 82%, причём примерно половина из них была приобретена россиянами. Растущий интерес к Пхукету привел к появлению новых предприятий, включая рестораны, сауны и концерты, которые отвечают предпочтениям русских клиентов.
О влиянии России на туристическую отрасль Пхукета говорят цифры. В период с января по июнь Таиланд посетили 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем в предыдущем году. Более половины этих путешественников выбрали Пхукет в качестве основного места отдыха, что позволило закрепить за островом позицию лидера среди российских туристов. Такой массовый приток туристов побудил различные компании заняться обслуживанием именно этой категории населения.
Русские как самые активные покупатели проявляют повышенный интерес к рынку недвижимости острова. По словам Кристиана Штайнбаха, директора по продажам компании FazWaz Property Group, многие россияне используют возможность инвестировать в виллы и недвижимость с высоким потенциалом доходности от аренды.
Живописность в сочетании с неспешным образом жизни делает Пхукет привлекательным местом как для инвестиций, так и для проживания.
Значение Пхукета выходит за рамки туризма и недвижимости: он также стал дипломатическим центром России в Юго-Восточной Азии. В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально открыл на острове консульство, подчеркнув тем самым укрепление связей между Россией и Таиландом.
Дипломатическое представительство расположено на территории престижной пристани Royal Phuket Marina — элитного посёлка с причалами для яхт, апартаментами и роскошными отдельными виллами.
В условиях, когда поездки в Европу и на Ближний Восток становятся всё более проблематичными для россиян по геополитическим причинам, Таиланд с его идиллическими пляжами и гостеприимной атмосферой становится вполне реальной альтернативой.
Ещё до начала событий на Украине такие направления, как Пхукет, Краби и Паттайя, привлекали российских путешественников своей доступностью и красотой. Ограничения на прямые рейсы в европейские города, введенные Евросоюзом, усилили эту тенденцию, и многие стали искать страны с облегченным визовым режимом, в том числе Таиланд.
Таиланд активно реагирует на изменения в структуре поездок, вводя различные визовые программы для привлечения иностранных специалистов и инвесторов. Специалисты в области ИТ, социальных сетей и криптоактивов теперь имеют возможность длительного пребывания в стране. Эти визовые программы также привлекли внимание российских специалистов, цифровых кочевников и молодых семей, ищущих новые возможности и лучшее качество жизни в Юго-Восточной Азии.
Если раньше типичными российскими покупателями на Пхукете были предприниматели в возрасте около 30 лет из восточной части России, то теперь такие города, как Владивосток, Москва и Санкт-Петербург, все активнее осваивают тайский рынок. Такая диверсификация инвесторов привела к появлению различных предприятий, отвечающих российским предпочтениям, включая развлекательные заведения, рестораны и продовольственные магазины, предлагающие блюда русской кухни.
Несмотря на экономические санкции, россияне нашли альтернативные способы проведения финансовых операций. Такие платформы, как China UnionPay Co., цифровые активы, платежи в долларах и евро облегчили проведение деловых операций тем, кто столкнулся с ограничениями со стороны глобальных финансовых компаний.
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