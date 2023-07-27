Худрук Театра Моссовета прокомментировал смерть Нины Дробышевой

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли рассказал о последних годах жизни народной артистки России Нины Дробышевой. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: mossoveta.ru

Марчелли отметил, что так и не успел поработать с актрисой. Последние три года она тяжело болела, поэтому уже не могла служить в театре.

"Я так и не смог поставить ни одного спектакля с этой великой актрисой. Я её даже никогда не видел в театре. Когда я пришёл в Моссовет, она уже плохо себя чувствовала", — заявил художественный руководитель театра.

Напомним, Дробышева ушла из жизни в четверг, 27 июля. Она была старейшей актрисой Театра Моссовета, в котором служила с 1962 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.