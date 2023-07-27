Скончалась народная артистка РСФСР Нина Дробышева

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая советская и российская актриса Нина Дробышева скончалась в ночь на 27 июля. Об этом сообщает ТГ-канал Театра имени Моссовета, где она до последнего времени трудилась.

Фото: mossoveta.ru

По данным источника, народная артистка РСФСР умерла в ночь на 27 июля. Представители театра приносят близким Дробышевой соболезнования и обещают скоро сообщить информацию о прощании с ней. 21 июля она отметила 84-летие.

В кино Дробышева начала сниматься в середине 1950-х. Исполнила главные роли в кинокартинах "Чистое небо" и "Затянувшийся экзамен". Ее также можно увидеть в фильмах "Улица полна неожиданностей", "Француз" и "Отцы и дети", сериале "Волк". Звание народной артистки РСФСР Нина Ивановна получила в 1985 году.

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