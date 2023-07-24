Причиной сбоя в работе "Википедии" стала DDoS-атака

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Проблемы с доступом к "Википедии" были связаны с DDoS-атакой на серверы некоммерческого фонда Wikimedia Foundation, который управляет инфраструктурой онлайн-энциклопедии.

Фото: Wikipedia

Об этом сообщил Станислав Козловский, исполнительный директор "Викимедиа РУ" — организации, поддерживающей русскоязычную версию "Википедии". Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможной блокировке "Википедии" в России.

Однако Козловский опроверг эту информацию. Несмотря на это, в последующие часы стали появляться жалобы российских пользователей на сбои в работе ресурса. Проблема была устранена к утру. Фонд Викимедиа сообщил, что столкнулся с DDoS-атакой на свои серверы в минувшие выходные, она затронула обычный трафик на сайтах Викимедиа из некоторых частей США и Европы, включая Россию.

Группа обеспечения надежности сайта фонда приняла необходимые меры для решения проблемы. В результате, доступ к "Википедии" был полностью восстановлен.

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