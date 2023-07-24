РЖД через суд требуют с РПЦ почти 12 миллионов рублей за пожертвованную недвижимость

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В арбитражный суд Оренбургской области обратилась компания "Российские железные дороги", которая намерена взыскать с Русской православной церкви 11,9 миллионов рублей за подаренную в 2013 году недвижимость.

Фото: Вадим Савицкий

Как следует из обнародованных на портале суда материалов, ОАО "РЖД" просит расторгнуть договор пожертвования с "Бузулукской Епархией Русской Православной Церкви" и признать факт "неосновательного обогащения" религиозной организации.

"Весной этого года в суд уже поступало заявление от "РЖД" к бузулукской епархии, причем на ту же самую сумму", — сообщает 56orb.ru.

Авторы материала отмечают, что иск в 2022 году касался той же недвижимости, но три месяца назад истец отозвал своё заявление.

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