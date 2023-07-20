Ожившее прошлое: особняки Старого и Нового Арбата

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Старый Арбат — удивительное место с богатой историей, ставшее одной из главных достопримечательностью Москвы. В этой статье мы расскажем о его примечательностях и знаковых местах, которые стоит посетить.

Фото: vao-moscow.ru

От ресторана "Прага" до кафе поэтов

Начинать наше путешествие лучше всего с ресторана "Прага". Этот дом, ранее принадлежавший купцу Тарарыкину, претерпел немало архитектурных изменений. Сюда захаживали А. П. Чехов, И. Е. Репин, Л. Н. Толстой.

Пройдя дальше по улице, можно увидеть и другие достопримечательности — например, в доме № 9 располагалось кафе "Арбатский подвальчик", которое часто посещали С. А. Есенин, В. В. Маяковский и А. А. Блок. Весь Старый Арбат пропитан историей и воспоминаниями знаменитых поэтов и писателей.

Староконюшенный переулок и дом Лопыревского

Чтобы почувствовать атмосферу Старого Арбата по-настоящему, следует углубиться в небольшие переулочки, где тоже есть на что посмотреть. Например, Староконюшенный переулок раскрывает потрясающий вид на усадьбу Пороховщикова. Этот дом, построенный из бревен и украшенный карнизами, поразит вас.

Встретится на вашем пути любопытный особняк 1852 года, который принадлежал архитектору Михаилу Лопыревскому. Удивительно, но этот дом совсем не пострадал от частых московских пожаров.

Дом архитектора Мельникова

Еще одно необычное здание на Старом Арбате — дом архитектора Мельникова, где он жил со своей семьёй с 1929 года. Попасть внутрь сразу будет сложно, так как для этого нужно записаться на экскурсию. Тем не менее можно свободно прогуляться по территории и насладиться атмосферой этого уникального места.

Новый Арбат

Справа от ресторана "Прага" начинается Новый Арбат, где, несмотря на обилие современных зданий, можно отыскать островки старины.

Церковь Симеона Столпника и дом-музей Марины Цветаевой

На Новом Арбате вы увидите великолепный храм Симеона Столпника, возведённый в 17-м веке. Эта церковь чудом уцелела в советское время. Также здесь находится дом-музей Марины Цветаевой, где можно пройти экскурсию.

Особняк Васнецовых и памятник Есенину

Известный особняк Васнецовых также находится на Новом Арбате. Он представляет собой произведение искусства и является национальным культурным достоянием. Кроме того, в этом районе есть памятник Сергею Есенину, знаменитому русскому поэту.

Посещение Старого и Нового Арбата — это настоящее погружение в историю Москвы. Очень атмосферное место, где сохранился дух старой Москвы.

Тайны Арбата – Самый необычный дом Москвы