Задержанный силовиками Стрелков заренее рассказал, что будет означать его посадка

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший министр обороны Игорь Стрелков предвидел своё задержание и объяснил, что предвещает его посадка.

Фото: lenta.ru

Стрелков, который позволял себе резкие высказывания в адрес командования ВС РФ, предполагал, что его могут задержать по уголовному обвинению.

В Сети распространяется видео, на котором бывший военачальник рассуждает о вероятном лишении свободы.

Стрелков призывает следить за его судьбой, так как связывает свою посадку с возможным негативным исходом спецоперации на Украине.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев предположил, что у задержанного Игоря Стрелкова имеются проблемы с душевным здоровьем.

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