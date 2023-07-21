Бывший министр обороны Игорь Стрелков предвидел своё задержание и объяснил, что предвещает его посадка.
Стрелков, который позволял себе резкие высказывания в адрес командования ВС РФ, предполагал, что его могут задержать по уголовному обвинению.
В Сети распространяется видео, на котором бывший военачальник рассуждает о вероятном лишении свободы.
Стрелков призывает следить за его судьбой, так как связывает свою посадку с возможным негативным исходом спецоперации на Украине.
Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев предположил, что у задержанного Игоря Стрелкова имеются проблемы с душевным здоровьем.
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