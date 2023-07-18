По дороге из Ростова в Крым по новым регионам РФ установлены предупреждения о минах

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Автомобилисты, предпочитающие альтернативный маршрут из Севастополя в Ростов-на-Дону, сообщают об установленных на дороге табличках с предупреждениями о минах. Корреспонденты rostovgazeta. ru пишут об этом со ссылкой на Телеграм-канал "Осторожно, новости".

Фото: pixabay.com

Напомним, ранним утром в минувший понедельник, 17 июля, был совершён террористический акт на Крымском мосту. Движение транспорта там закрыли, а водителей попросили пользоваться маршрутом через новые российские субъекты.

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