Автомобилисты, предпочитающие альтернативный маршрут из Севастополя в Ростов-на-Дону, сообщают об установленных на дороге табличках с предупреждениями о минах. Корреспонденты rostovgazeta. ru пишут об этом со ссылкой на Телеграм-канал "Осторожно, новости".
Напомним, ранним утром в минувший понедельник, 17 июля, был совершён террористический акт на Крымском мосту. Движение транспорта там закрыли, а водителей попросили пользоваться маршрутом через новые российские субъекты.
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