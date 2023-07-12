Англиканская церковь хочет переделать молитву "Отче наш"

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Обращение к Богу в молитве "Отче наш" архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл назвал слишком патриархальным и "неприемлемым", так как слово "отец" может быть гнетущим для тех людей, чей "отцовский опыт был разрушительным" пишет EADaily.

Фото: depositphotos.com

Однако Крис Сагден, доктор богословия, напомнил, что в Библии Иисус призывал молиться отцу небесному. Ему возразила преподобная Кристина Риз.

"Большой вопрос заключается в том, действительно ли мы верим в то, что Бог был убеждён, что люди мужского пола более полно и точно несут Его образ, чем женщины? Ответ — абсолютно нет", — приводит слова Риз The Gurdian.

Священники западных церквей хотят называть Бога "гендерно-нейтральными терминами", в связи с этим Совет Европы дал обещание в феврале рассмотреть вопрос о том, как называть Бога: "он" или как-то иначе.

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