Врачи из Подмосковья смогли предотвратить инфаркт у 3-месячной девочки

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения рассказали об уникальном случае спасения ребёнка от смерти. Сообщается, что в консультативно-диагностический центр Научно-исследовательского клинического института детства при Минздраве Москвы обратилась женщина с 3-месячным ребёнком с жалобами на ухудшение состояния дочери.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что при рождении малышке поставили подозрение на врождённый порок сердца. В медицинском учреждении ей провели УЗИ, где выявили аномальное несмыкание левой коронарной артерии с лёгочным кровеносным каналом.

"У пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно", — сообщил заведующий диагностическим отделением НИКИ детства Михаил Рязанов.

На данный момент ребёнок успешно прооперирован, и благодаря профессионализму подмосковных врачей она стала абсолютно здоровым человеком. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

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