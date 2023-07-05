В Забайкальском крае зафиксировали массовое отравление медвежатиной. Медицинская помощь понадобилась 11 пациентам, в том числе двум несовершеннолетним.
Как сообщает argumenti.ru, шесть отравившихся остаются в больнице, остальные пациенты лечатся дома. Отмечается, что речь идёт о жителях села Куанда Каларского округа. Сотрудники региональной прокуратуры запустили дополнительную проверку после отравления людей мясом медведя.
Ранее врач Надежда Чернышова сообщила, что употребление мяса диких животных часто приводит к различным инфекционным заболеваниям, вызываемых паразитами. По словам эксперта, медвежатина нередко является источником трихинеллёза.
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