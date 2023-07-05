В Забайкалье 11 человек обратились за медпомощью из-за отравления мясом медведя

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском крае зафиксировали массовое отравление медвежатиной. Медицинская помощь понадобилась 11 пациентам, в том числе двум несовершеннолетним.

Фото: https://politeka.net

Как сообщает argumenti.ru, шесть отравившихся остаются в больнице, остальные пациенты лечатся дома. Отмечается, что речь идёт о жителях села Куанда Каларского округа. Сотрудники региональной прокуратуры запустили дополнительную проверку после отравления людей мясом медведя.

Ранее врач Надежда Чернышова сообщила, что употребление мяса диких животных часто приводит к различным инфекционным заболеваниям, вызываемых паразитами. По словам эксперта, медвежатина нередко является источником трихинеллёза.