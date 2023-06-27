Певец Юрий Лоза вспомнил слова писателя Михаила Салтыкова-Щедрина после обращения Владимира Путина к россиянам.
Лоза отметил, что народ находился в предвкушении изменений в верхах. Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что лавина событий не могла оставить россиян равнодушными.
Певец считает, что второе заявление президента ничего не разъяснило. В голову артисту пришли слова литератора Салтыкова-Щедрина.
"Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления", — процитировал Лоза слова классика русской литературы.
Ранее Лоза раскритиковал заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".