Юрий Лоза: "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Певец Юрий Лоза вспомнил слова писателя Михаила Салтыкова-Щедрина после обращения Владимира Путина к россиянам.

Лоза отметил, что народ находился в предвкушении изменений в верхах. Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что лавина событий не могла оставить россиян равнодушными.

Певец считает, что второе заявление президента ничего не разъяснило. В голову артисту пришли слова литератора Салтыкова-Щедрина.

"Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления", — процитировал Лоза слова классика русской литературы.

Ранее Лоза раскритиковал заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.

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