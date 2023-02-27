Лоза высмеял заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Цоя", чью песню исполнили в Лужниках

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза ответил тем, кто раскритиковал Дмитрия Дюжева, Дмитрия Харатьяна, Ольгу Кормухину за исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках.

Лоза процитировал слова нападок на российских артистов.

"Бывший российский, а ныне голландский телеведущий Миша Козырев назвал это "патриотическим изнасилованием памяти Виктора Цоя", добавив, что "Виктор никогда бы не вышел на такую сцену", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём микроблоге.

Лоза назвал критиков "медиумами", которые якобы умеют разговаривать с умершими. Он отметил, что мы не знаем, что говорил бы или пел Виктор Цой, не попади он тогда в аварию. Певец высмеял предположение, что кто-то "по своим каналам" связался с Цоем, который "при жизни в протестном движении замечен не был".

Артист не исключил, что Цой, если бы остался жив, продолжал петь песни с политически нейтральным содержанием или "свалил за рубеж вместе с другими несогласными".

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