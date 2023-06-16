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Жители Ростова вынуждены ползать под поездами

1:05
Общество

Ростовчане выразили недовольство из-за отсутствия безопасного перехода через железную дорогу. В настоящее время пешеходам приходится проползать под поездом, пока горит зелёный сигнал светофора.

Жители Ростова вынуждены ползать под поездами
Фото: nta.ua

Жители Ростова улиц Нансена, 10 и Зоологической, 45 сообщают, что отсутствуют любые удобства для комфортного перехода на противоположную сторону.

"Поезда часто стоят на пути. При этом зажигается зелёный свет, указывая на свободный проход. Но как идти и куда, если на пути находится поезд? Мы не знаем, когда он тронется. В такой ситуации предупреждение "Берегись поезда" выглядит особенно иронично", — жалуются местные жители.

Свидетели происходящего подчёркивают, что молодые люди решаются пролезть под стоящим составом на свой страх и риск. Однако пожилые из-за возрастных ограничений не могут этого сделать. Им приходится ждать изменения ситуации, пишет rostovgazeta.ru.

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Новости Ростовской области
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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