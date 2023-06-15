Физиогномист рассказала, как выбрать хорошего репетитора для ребёнка по чертам лица

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

При выборе репетитора для ребёнка стоит обратить внимание на черты лица человека. По словам, физиогномиста, астролога Ольги Фандориной, особенно "ярко" о его обладателе расскажут несколько факторов.

Фото: REX/ Shutterstock

Так, по словам физиогномиста, необходимо обратить внимание на:

уши,

лоб,

нос,

губы.

"Высокий лоб говорит о том, что человек умеет раскладывать информацию по полочкам и придавать ей ту структуру, которая удобна для восприятия", — пояснила эксперт (сайту) Москва 24.

Признак того, что человек умеет прислушиваться — край уха приподнимается над бровями, а край мочки достаёт до середины щеки.

По губам можно определить, насколько человек чётко и лаконично умеет доносить информацию. К примеру, о такой черте характера могут сказать чётко очерченные губы и прямая линия рта. Об этом же навыке может сигнализировать прямой нос. Это значит, что репетитор умеет преподносить материал не со стороны силы и напора, а харизмой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.