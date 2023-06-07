Биохимик рассказал, как медицина может использовать возможности искусственного интеллекта

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Биохимик, академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов объяснил, поможет ли искусственный интеллект делать новые открытия в медицине.

Фото: emktg.com

Учёные сообщают, что ИИ научился делать новые вакцины против гриппа, коронавируса и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что нейросеть объяснила, как избавиться от аллергии на цветения.

Габибов считает, что программы на базе искусственного интеллекта, имеющие выстраивать пространственные структуры белка, могут быть полезны исследователям. При этом он предупредил, что есть риск возникновения набора ситуаций, когда вы можете прийти к неверному результату.

"С помощью машинного обучения и фактически использования искусственного интеллекта мы решаем задачу подбора наилучших структур антител и наилучших потенциальных субстратов, которые они могут трансформировать", — цитирует слова биохимика argumenti.ru.

Он отметил, что благодаря полученным наборам успешных реакций учёные могут значительно продвинуться в своих исследованиях.

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Искусственный интеллект в медицине: прогресс или угроза?