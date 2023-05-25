В период противопожарного режима жителями посёлка Старопышминска создаются специальные отряды из добровольцев, которые проводят рейды по окрестным лесам.
Как пишет tagilcity.ru, такое решение приняли в поселковой администрации совместно с местными активистами. Было решено формировать отряды, осуществляющие патрулирование лесов в конце мая текущего года.
Поскольку пешком обходить большие территории проблематично, предпочтение отдаётся волонтёрам, имеющим квадроциклы.
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Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.