Жители Свердловской области сами патрулируют леса, чтобы предотвратить пожары

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В период противопожарного режима жителями посёлка Старопышминска создаются специальные отряды из добровольцев, которые проводят рейды по окрестным лесам.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как пишет tagilcity.ru, такое решение приняли в поселковой администрации совместно с местными активистами. Было решено формировать отряды, осуществляющие патрулирование лесов в конце мая текущего года.

Поскольку пешком обходить большие территории проблематично, предпочтение отдаётся волонтёрам, имеющим квадроциклы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.