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РИА Новости: в России нашли русские замены иностранным словам

2:07
Общество

Вопрос замены иностранных слов на русские стал одной из самых обсуждаемых тем, особенно после принятия соответствующих поправок в закон о языке Госдумой. В День славянской письменности и культуры РИА Новости рассматривает эту проблему и возможность нахождения аналогов или сохранения терминов, которые уже прочно укоренились в русском языке.

РИА Новости: в России нашли русские замены иностранным словам
Фото: pixabay.com

Одним из таких примеров является слово "мэр", которое изначально французского происхождения. Однако уже давно в официальных наименованиях городские чиновники называются "главами муниципального образования".

Тем не менее, по-прежнему остаётся неясным, как быть с термином "муниципалитет". Во время обсуждения поправок упоминалась замена на слово "самоуправление", однако юристы-специалисты высказывают определённые сомнения, так как это слово не всегда имеет прямое значение и может трактоваться как часть делегированных полномочий.

В повседневной жизни тоже происходят изменения. Мы уже забыли слово "поварня" и используем более привычное "кухня". А "бесцвет" или "сверкун" мало кто сегодня узнает, хотя речь идёт об алмазе, заметил автор публикации.

Новые термины находят своё место. Например, модное развлечение "дайвинг" на русском языке можно назвать "нырянием", а любителя этого занятия — "ныряльщиком". Термин "управляющий" активно используется, но можно заменить его на русское слово "директор".

Есть и термины, которые сложно заменить, например, "банк". Однако связанные с кредитом и дебитом понятия можно заменить на "заём" и "расход", а "кредитора" — на "займодавца", а "дебитора" — на "должника".

В русском языке всегда найдутся аналоги и возможность придумать новые слова. Это поможет сохранить национальную идентичность. Пусть даже в спортивных терминах или морских выражениях приходится прибегать к заимствованиям из других языков, но русский всё равно остаётся живым и развивающимся, заключил обозреватель издания.

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Откуда взялась славянская письменность?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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