Есть ли будущее у славянской писменности

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день в России, Македонии, Болгарии и ряде других стран вспоминают создателей славянского алфавита — святых Кирилла и Мефодия.

Кириллица существует более тысячи лет и является основой письменности разных народов.

В 20-е годы прошлого столетия советская власть предпринимала попытки латинизации языков народов СССР, но уже с 1936 года было принято решение о переводе всех языков на кириллицу.

История свидетельствует, что народы-доминанты транслируют свои языки на соседние страны, в то время как "слабые" этносы, не оказывающие культурного влияния на окружающий мир, ассимилируются и утрачивают лингвистическую идентичность.

В настоящее время русский язык является одним из официальных языков ООН наряду с:

английским,

французским,

арабским,

испанским,

китайским.

Это во многом обусловлено тем, что формирование крупнейшей международной организации происходило в период послевоенного расцвета влияния СССР и становления Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Русский язык стал средством межнационального общения не только в Советском Союзе, но и в странах Восточной Европы.

Наряду с распространением языка значительную роль играет письменность, избранная тем или иным народом в качестве официальной.

Вместе с латиницей и иероглифическим письмом наций Восточной Азии кириллица продолжает оставаться одной из наиболее распространённых письменных систем мира.

Помимо восточных славян, непосредственных носителей, она закрепилась в языках народов, как изначально не имевших собственного письма, так и отказавшихся от собственной сложной архаичной графики (например, монголы), а также у народов Средней Азии, чья фонетика не могла быть корректно передана используемой арабской вязью.

Таким образом, наследие Кирилла и Мефодия принадлежит не только славянам, но и ряду тюркских, монгольских и других народов.

Славянский протоязык оказал большое влияние на формирование группы скандинавских языков.

Некоторые историки продвигают альтернативную версию об использовании русского языка в Европе XVI века в качестве разговорного, приводя в пример сохранившийся текст надгробной речи по случаю похорон шведского короля Карла XI.

После распада СССР у бывших союзных республик наметился устойчивый вектор на отказ от использования кириллицы и переход на латиницу.

Смена письменности в значительной степени обусловлена втягиванием братских народов в орбиту сильных геополитических игроков.

Румынизация Молдавии и продвижение идей пантюркизма в Закавказье и Средней Азии незамедлительно привели к смене письменности в Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане.

Некоторые нации, в настоящее время использующие кириллицу, продолжают дрейфовать в сторону отказа от неё. Так, до 2025 года на латинскую графику должен перейти Казахстан.

Несмотря на заверения руководства страны о "неизменности статуса русского языка как второго государственного", тенденция очевидна — разворот бывших союзных республик в сторону Запада и уход от многолетнего пророссийского курса.

Отказ от кириллицы традиционно сопровождается попытками снижения роли русского языка в жизни местных народов.

Продолжаются ассимиляция русских общин, выдавливание их из политической жизни, отказ от изучения русского языка в школах, вузах и т. д.

В 2015 году Гостелерадио Эстонии выпустило крайне русофобский ролик, в котором откровенно транслировало враждебное отношение к носителям русского языка, за исключением туристов.

Запрет на использование русского в обыденной жизни Украины и связанный с этим культурный геноцид носителей языка воспринимается антироссийской общественностью как норма.

В других славянских государствах Восточной Европы кириллица также подвергается давлению.

В Сербии всё больше молодёжи использует латиницу (как и в соседней Хорватии, с которой в остальном лингвистические отличия практически отсутствуют).

Болгары же всё чаще подвергаются давлению со стороны европейских соседей (вы по-прежнему пишете по-русски?).

В целом будущее кириллицы как международной письменной системы возможно в первую очередь в контексте усиления культурного влияния России в государствах, где по-прежнему ею пользуются.

Для этого необходимо развитие литературы, драматургии и кинематографа, равно как и других видов трансляции российского культурного контента.

За рубежом в российских научно-культурных центрах празднование Дня славянской письменности обеспечивает Россотрудничество, проводя образовательные и методические мероприятия, "направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса зарубежных граждан к его изучению, а также повышение уровня преподавания русского языка в странах пребывания".

Вынуждены признать, что предпринимаемых усилий явно недостаточно даже на уровне стран, население которых традиционно мигрирует в РФ с целью заработка и, казалось бы, особенно нуждается в интеграции в российское общество.

Коммерческая составляющая является одним из определяющих стимулов при решении вопроса о широком использовании русского языка.

В Турции, например, русский с 24 мая 2021 года стал обязательным для изучения в вузах, готовящих специалистов туристической отрасли. В регионах, традиционно связанных с Россией крепкими торгово-экономическими отношениями, местные жители стараются и сами выучить язык.

Вне всяких сомнений, у кириллицы по-прежнему есть большой потенциал. Она ещё может сыграть существенную роль в развитии культуры как славянских, так и других народов.

Но в текущей геополитической ситуации её развитие неизбежно будет происходить в условиях жёсткой конкуренции с латиницей как письменностью евроатлантических структур.

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