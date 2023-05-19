Маргарита Симоньян продемонстрировала фрагмент интерьера своего жилья с птичьим декором и спросила совета у орнитологов.
Главред RT разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором она запечатлена перед зеркалом. В зеркальном отражении можно увидеть, как обставлена комната телеведущей.
В интерьере Симоньян присутствует орнитологическая изюминка. Помимо обоев с экзотическими птицами, помещение украшает большая птичья клетка, похожая на стилизованный замок.
Журналистка рассказала о замысловатом предмете интерьера, который, по её признанию, был куплен на блошином рынке.
"И вот много лет она стоит у меня пустая — я не покупаю птичку, потому что мне кажется, что птичка в клетке будет несчастна. Ваше мнение, орнитологи?" — обратилась телеведущая к специалистам, изучающим птиц.
Ранее сообщалось, что Маргарите Симоньян прислали посылку со следами взрывчатки с "вибропулей".
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