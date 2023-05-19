Симоньн показала интерьер своей комнаты с замысловатыми элементами декора

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян продемонстрировала фрагмент интерьера своего жилья с птичьим декором и спросила совета у орнитологов.

Фото: Телеграм-канал Маргариты Симоньян

Главред RT разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором она запечатлена перед зеркалом. В зеркальном отражении можно увидеть, как обставлена комната телеведущей.

В интерьере Симоньян присутствует орнитологическая изюминка. Помимо обоев с экзотическими птицами, помещение украшает большая птичья клетка, похожая на стилизованный замок.

Журналистка рассказала о замысловатом предмете интерьера, который, по её признанию, был куплен на блошином рынке.

"И вот много лет она стоит у меня пустая — я не покупаю птичку, потому что мне кажется, что птичка в клетке будет несчастна. Ваше мнение, орнитологи?" — обратилась телеведущая к специалистам, изучающим птиц.

Ранее сообщалось, что Маргарите Симоньян прислали посылку со следами взрывчатки с "вибропулей".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян – первое совместное интервью (2019)