Изуродованная хирургами модель из Сочи получила компенсацию в пять млн рублей

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Модель из Сочи Юлия Тарасевич получила в качестве компенсации пять миллионов рублей после того, как её лицо было изуродовано в результате неудачной пластической операции.

Фото: https://cdn.unitycms.io/

Вначале Юлия обратилась в клинику в Краснодаре с целью провести аппаратную подтяжку овала лица. Но хирурги уговорили её согласиться на операцию, обещая наибольший эффект. Однако после трёх пластических вмешательств у Юлии возникли серьёзные осложнения, включая двустороннюю нейропатию лицевого нерва, тотальную симметричную слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

Юлия и её адвокат предприняли попытку договориться с клиникой о финансовой помощи для реабилитации, но столкнулись с грубым отношением и отказом. В итоге Юлия обратилась в суд, требуя компенсацию в размере 35 миллионов рублей.

Решением Краснодарского суда клинике было приказано выплатить Юлии и её супругу пять миллионов рублей в качестве компенсации. Юлия в беседе с Телеканалом "360" подчеркнула, что хирурги, ответственные за повреждение её лица, даже не извинились.

Юлия навсегда лишилась возможности улыбаться и закрывать глаза так, как делала раньше. Она рассказала о своей истории, чтобы предотвратить возможные подобные случаи и защитить других людей от неопытных или нечестных пластических хирургов. Девушка не собирается останавливаться на достигнутом и планирует обжаловать решение местного суда, надеясь на получение справедливости.

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