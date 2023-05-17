Специалисты перечислили действенные способы борьбы с тараканами

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Если борьба с насекомыми в общедоступных помещениях домов — это дело рук управляющей компании, то бороться с тараканами в квартирах должны сами жильцы.

Фото: pixabey.com

После появления в 2000-х годах новых эффективных средств по всей России заметили резкое уменьшение количества тараканов, но сейчас они адаптировались к препаратам, заявил доктор биологических наук Владимир Домацкий.

"Если с ними не бороться, за пять лет популяция тараканов может резко возрасти", — предупредил он в интервью изданию Megatyumen.ru.

До сих пор действенным ядом против насекомых является обычная борная кислота, продающаяся в аптеках. Её достаточно нанести на кусочек хлеба, чтобы таракан съел приманку.

К тому же сейчас доступен большой ассортимент различных ловушек или препаратов отсроченного действия. Такая "отрава" заражает одного усача, и он несёт её прочим сородичам.

Домацкий напомнил, что многие яды могут быть опасны для домашних питомцев или являться аллергенами, а потому уничтожать насекомых стоит в преддверии выходных дней, чтобы иметь возможность покинуть квартиру на уикенд.

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