Ящерицы, лягушки и ежи: как без хлопот избавиться от вредителей на даче

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знали ли вы, что на вашем огороде могут обитать животные, которые, возможно, окажутся очень даже полезными, в том числе для растений. Ящерицы, лягушки и ежи — это насекомоядные, которые могут контролировать популяцию вредителей, таких, например, как улитки.

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Польза от насекомоядных животных на огороде

Ящерицы

Ящерицы — это мелкие холоднокровные животные, которые обитают по всему миру. Они могут быть разных цветов и размеров, но все они обладают одним общим качеством — они являются отличными ловцами насекомых.

Ящерицы могут контролировать популяцию многих вредителей, таких как тля, муравьи, тараканы, мотыльки. Они также питаются гусеницами и жуками, которые могут уничтожать молодые растения. Кроме того, ящерицы также питаются пауками.

Как привлечь ящериц в огород

Чтобы привлечь ящериц в огород, необходимо создать для них удобные условия обитания. Они предпочитают зону с большим количеством камней и плотной растительностью. Вы можете также использовать камни и лесенки из плотного материала для создания убежищ для ящериц.

Лягушки

Лягушки — это зелёные амфибии, которые обитают в пресных водоемах по всему миру. Они являются частыми гостями в садах и огородах.

Лягушки являются отличными охотниками на многих вредителей, обитающих в огороде. Они могут питаться насекомыми, жуками, муравьями, тараканами и другими вредителями, которые могут разрушать растения.

Как привлечь лягушек в огород

Лягушки нуждаются в доступе к пресной воде, поэтому если у вас есть пруд или другой источник воды, то лягушки могут заселиться в вашем огороде. Они также нуждаются в укрытии, поэтому можно использовать камни и другие материалы для создания мест для укрытия.

Ежи

Ежи — это млекопитающие, которые обитают во многих частях мира. Ежи охотятся на улиток, также могут питаться жуками, гусеницами и другими вредителями.

Как привлечь ежей в огород

Ежи предпочитают убежища, где они могут спрятаться от хищников. Вы можете создать убежища для ежей, используя кучи камней, деревянные ящики и другие материалы. Также ежи любят умеренно влажные места, поэтому можно оставлять небольшие лужицы в огороде.