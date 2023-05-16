YouTube заблокировал все каналы Pravda.Ru без объяснения причин

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский журналист, руководитель медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин сообщил о том, что видеохостинг Youtube заблокировал все каналы издательства без объяснения причин.

Фото: Правда.Ру

Вадим Валерьевич отметил, что данное событие было вполне ожидаемо, однако блокировка каналов вне политики стала неожиданностью для редакции.

Горшенин заявил: у издания есть несколько вариантов развития событий. Одни из них: подать иск в суд и перестраивать работу с видео-направлением.

"Главное здесь вот что: если удаляют, значит, боятся того, о чём мы говорим. Боятся, потому что нет аргументов против. Нас это только убеждает в нашей правоте. Не так ли?" — написал руководитель Pravda.Ru в своём Telegram-канале.

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