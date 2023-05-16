В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

В Рубцовске Алтайского края власти за 42 558 рублей сдали на металлолом бронетраспортёр, подаренный городу для установки в парке "Патриот".

Фото: Вадим Савицкий

На баланс городской спортшколы были переданы тренировочные самолёты АН-2 и ЯК-52, мелкая военная техника и БТР.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман пояснил, что бронированная техника была признана судом бесхозной более 20 лет назад. БТР, по его словам, пришёл в негодное состояние.

"Было установлено, что БТР П60 восстановлению не подлежит, а именно: диски колёс деформированы, отсутствуют башня, технологические люки и световые приборы, по корпусу повсеместные следы коррозии", — цитирует слова Фельдмана издание "Подъём".

Глава Рубцовска рассказал, что, так как машину нельзя было транспортировать, было принято решение сдать БТР в пункт приёма металлолома.

Агрегат весом 5,19 тонн оценили в сумму 42 558 рублей.

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев посчитал такое отношение к военной технике непатриотичным и решил написать заявление в прокуратуру.

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БТР-60