Послание от комсомольцев в капсуле времени нашли в Приморье

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В зрительном зале Приморского театра молодёжи нашли капсулу времени с посланием от комсомольцев. Интересно, что она была запечатана в 1998 году, когда Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи был уже распущен.

Фото: Фото автора

Оказалось, что в 1998 году самые преданные члены ВЛКСМ провели съезд.

"Дорогие друзья, мы верим, что вы будете чисты в мыслях и поступках и приложите все свои силы на благо процветания нашей могучей русской земли. И в этом вы обретёте счастье", цитирует выдержку из письма комсомольцев vostokmedia.com.

Члены ВЛКСМ отметили в письме, что на смену комсомолу приходят новые молодёжные организации, и они могут так же, как и предшественники, хранить традиции верности Родине.

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