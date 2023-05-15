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Послание от комсомольцев в капсуле времени нашли в Приморье

0:54
Общество

В зрительном зале Приморского театра молодёжи нашли капсулу времени с посланием от комсомольцев. Интересно, что она была запечатана в 1998 году, когда Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи был уже распущен.

Послание от комсомольцев в капсуле времени нашли в Приморье
Фото: Фото автора

Оказалось, что в 1998 году самые преданные члены ВЛКСМ провели съезд.

"Дорогие друзья, мы верим, что вы будете чисты в мыслях и поступках и приложите все свои силы на благо процветания нашей могучей русской земли. И в этом вы обретёте счастье", цитирует выдержку из письма комсомольцев vostokmedia.com.

Члены ВЛКСМ отметили в письме, что на смену комсомолу приходят новые молодёжные организации, и они могут так же, как и предшественники, хранить традиции верности Родине.

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Россия создаёт комсомол 2.0
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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