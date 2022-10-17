В Тюмени заложат капсулу времени с письмом к потомкам

Капсулу времени с письмом к потомкам заложат тюменские власти при установке стелы "Город трудовой доблести". Об этом пишет издание nashgorod.ru.

Открыть памятный знак планируют 31 октября. Готовность стелы на данный момент составляет 95%, сообщил мэр Тюмени.