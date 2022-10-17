Капсулу времени с письмом к потомкам заложат тюменские власти при установке стелы "Город трудовой доблести". Об этом пишет издание nashgorod.ru.
Открыть памятный знак планируют 31 октября. Готовность стелы на данный момент составляет 95%, сообщил мэр Тюмени.
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