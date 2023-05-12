Политолог Белоконев рассказал о сложностях отправки мигрантов на передовую

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Политтехнолог Владимир Белоконев считает правильной идею главы Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, предложившего отправлять мигрантов в зону СВО. При этом эксперт напомнил, что на данный момент это юридически невозможно.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Прежде всего, речь не должна идти о тех, кто не имеет российского гражданства попросту потому, что мы не имеем права призывать таких людей. Но можно говорить о тех, у кого есть российское гражданство", — сказал Белоконев в разговоре с rostovgazeta.ru.

Политолог напомнил, что у подавляющего большинства мигрантов сегодня есть двойное гражданство, однако по законам их родных стран они, как правило, не могут принимать участие в военных действиях в составе ВС другого государства. В таком случае они нарушат закон своей страны, и против них может быть возбуждено уголовное дело.

При этом Белоконев считает, что эту проблему можно решить, если мигрант приостановит гражданство своей страны. Тогда ему ничего не помешает сражаться в рядах ВС РФ, если это потребуется.

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Мигранты в России. То, чего вы не знали