Депутат ГД предупредил о выходе из гражданства РФ мигрантов из-за призыва на СВО

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил о последствиях призыва мигрантов на СВО.

Фото: pxhere. com

В Госдуме готовы рассмотреть предложение о призыве на военную службу в зону проведения спецоперации на Украине лиц с двойным гражданством, приехавших в Россию из стран Средней Азии и Закавказья.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы.

Сейчас мигранты с российским гражданством не подлежат призыву, однако выдвигаются предложения поменять это правило.

Ярослав Нилов считает, что следует учесть все риски при принятии данной инициативы. Он считает, что мигранты могут задуматься о существующих рисках.

"Надо понимать, готовы ли граждане с двойным гражданством к такому подходу. И не будет ли наоборот — выхода из гражданства с соответствующими последствиями", — цитирует слова представителя Госдумы Общественная Служба Новостей.

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