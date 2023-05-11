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Депутат ГД предупредил о выходе из гражданства РФ мигрантов из-за призыва на СВО

1:05
Общество

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил о последствиях призыва мигрантов на СВО.

Депутат ГД предупредил о выходе из гражданства РФ мигрантов из-за призыва на СВО
Фото: pxhere. com

В Госдуме готовы рассмотреть предложение о призыве на военную службу в зону проведения спецоперации на Украине лиц с двойным гражданством, приехавших в Россию из стран Средней Азии и Закавказья.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы.

Сейчас мигранты с российским гражданством не подлежат призыву, однако выдвигаются предложения поменять это правило.

Ярослав Нилов считает, что следует учесть все риски при принятии данной инициативы. Он считает, что мигранты могут задуматься о существующих рисках.

"Надо понимать, готовы ли граждане с двойным гражданством к такому подходу. И не будет ли наоборот — выхода из гражданства с соответствующими последствиями", — цитирует слова представителя Госдумы Общественная Служба Новостей.

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Таджикские батальоны на СВО! Мигрантов будут МОБИЛИЗОВЫВАТЬ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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