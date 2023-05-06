Марков о поцелуе Песковым руки Пугачёвой: После этого она поддержит СВО?

Политолог Сергей Марков отметил, что общение Дмитрия Пескова с Аллой Пугачёвой на похоронах Валентина Юдашкина патриоты РФ восприняли как предательство.

Фото: eg.ru

Марков назвал встречу пресс-секретаря Владимира Путина и народной артистки СССР "частной встречей", которая подрывает поддержку власти российским обществом.

Он отметил, что настроения в РФ становятся все более растерянными.

"И недоуменных вопросов к власти становится все больше. А от недоуменных вопросов до протеста уже очень недалеко", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков задался вопросом, сумел ли Песков убедить Примадонну изменить своё отношение к проведению спецоперации на Украине.

"После этого она поддержит СВО и попросит прощения у людей за своё предательство России? Может быть. А может и нет", — поделился своими мыслями политический эксперт.

Он отметил, что на кладбище "общечеловеческое должно быть выше и важнее политического".

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Песков обнял руки Пугачевой на похоронах Юдашкина поговорили