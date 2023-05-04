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Эксперт Боровова: доплачивать надо не "долгожителям в браке", а молодым семьям

1:03
Общество

Идея депутатов Госдумы РФ выплачивать парам "премию" за 20 лет в браке достойна реализации, но в дополнительных деньгах больше нуждаются молодые семьи.

Эксперт Боровова: доплачивать надо не "долгожителям в браке", а молодым семьям
Фото: pixabay. com

Так член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Боровова прокомментировала инициативу партии ЛДПР выплачивается супругам, находящимся в браке более 20 лет, по 20 тысяч рублей каждые пять лет.

По словам специалиста, стимулировать создавать семьи надо молодёжь.

"Как по мне, я бы направила средства на вступление в брак в раннем возрасте. Если молодежь вступает в брак до 25 лет, то они могут получать какой-то начальный капитал", — пояснила Боровова в интервью Телеканалу "360".

Финансовая помощь подтолкнёт молодых россиян создать брачный союз, так как во многом именно из-за финансовых проблем они в настоящее время игнорируют институт семьи, резюмировала эксперт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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