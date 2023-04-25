РКН планирует использовать ИИ для борьбы с дезинформацией в интернете

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Роскомнадзоре изучили возможности искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в Сети при помощи автоматического выявления дезинформации.

ИИ сможет обнаруживать дипфейки, определять контекст видео, мониторить контент, распознавать лица и эмоции, а также проверять факты в тексте, сообщает Газета.Ru.

"Борьба с дезинформацией — одна из важнейших задач государства. Эффективно бороться с фейками без привлечения технологий на базе ИИ уже невозможно", — отмечается в материале.

В ближайшем будущем при помощи нейросети можно будет проверять факты в реальном времени. Предположительные сроки реализации данной методики оцениваются в три года. В результате новости, проверенные ИИ, будут отмечаться специальными тегами.

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