Обвиняемая в подрыве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова рассказала, с какими молитвами обращается к Богу.
На заседании суда, на котором принималось решение об апелляции на арест, Дарья Трепова заверила присутствующих, что раскаивается о содеянном и молится о здоровье тех, кто пострадал при взрыве в кафе Санкт-Петербурга.
"Безумно сожалею о произошедшем", — сказала девушка, заявив, что возражает против закрытого формата заседания.
Адвокат Треповой ходатайствовал о том, чтобы его подзащитной избрали меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Суд вынес вердикт о том, что арест Треповой законен.
Ранее сообщалось, что Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса.
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