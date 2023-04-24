Дарья Трепова высказалась на суде об убийстве Владлена Татарского

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Обвиняемая в подрыве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова рассказала, с какими молитвами обращается к Богу.

На заседании суда, на котором принималось решение об апелляции на арест, Дарья Трепова заверила присутствующих, что раскаивается о содеянном и молится о здоровье тех, кто пострадал при взрыве в кафе Санкт-Петербурга.

"Безумно сожалею о произошедшем", — сказала девушка, заявив, что возражает против закрытого формата заседания.

Адвокат Треповой ходатайствовал о том, чтобы его подзащитной избрали меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Суд вынес вердикт о том, что арест Треповой законен.

Ранее сообщалось, что Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса.

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Убийство Владлена Татарского: ВЕРСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ