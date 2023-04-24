Мария Шукшина опубликовала письмо своей подписчицы с жалобой на бесовщину, выдаваемую за современное искусство.
Жительницу Белгородской области возмутили экспонаты выставки, которые представляют собой предметы авангардной формы и содержания. Предметы выставки, по мнению женщины, являются проявлением неуважения к традиционным ценностям. Она увидела в этом происки "западной демократии".
Подписчица актрисы выразила своё отношение к выставке словами писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, который писал, что человеческая мысль "содрогается при виде ходячих крашеных гробов".
Ранее Марию Шукшину возмутила отмена акции "Бессмертный полк".
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