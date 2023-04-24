Шукшина рассказала о "бесовщине" в Белгородской области "с ходячими крашеными гробами"

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина опубликовала письмо своей подписчицы с жалобой на бесовщину, выдаваемую за современное искусство.

Жительницу Белгородской области возмутили экспонаты выставки, которые представляют собой предметы авангардной формы и содержания. Предметы выставки, по мнению женщины, являются проявлением неуважения к традиционным ценностям. Она увидела в этом происки "западной демократии".

Подписчица актрисы выразила своё отношение к выставке словами писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, который писал, что человеческая мысль "содрогается при виде ходячих крашеных гробов".

Ранее Марию Шукшину возмутила отмена акции "Бессмертный полк".

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