Шукшину возмутила отмена акции "Бессмертный полк": А концерты Киркорова не опасны?

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Актриса Мария Шукшина выступила против отмены шествия с портретами участников ВОВ "Бессмертный полк".

Заслуженная артистка России опубликовала письмо подписчицы, которая не понимает, почему запрещают всенародно любимую акцию "Бессмертный полк".

Поклонница артистки считает, что в этом году данное патриотическое мероприятие необходимо российскому народу как никогда. Женщина усмотрела в запрете акции элемент вредительства.

Шукшина согласилась с позицией автора письма. Она сравнила данный шаг с введением в 2020 году QR-кодов Сергеем Собяниным.

Она возмущена тем, что запрещают показать единый народный порыв, означающий поддержку военнослужащих, сражающихся на полях СВО.

Актриса задалась вопросом, не несут ли в себе угрозу выступления Филиппа Киркорова.

"А концерты Киркорова не опасны?" — вопрошает Шукшина.

Ранее сообщалось, что наследники авторов военных песен не разрешили использовать композиции в России в День Победы.

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Олег Газманов - Бессмертный полк