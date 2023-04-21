Актриса Мария Шукшина выступила против отмены шествия с портретами участников ВОВ "Бессмертный полк".
Заслуженная артистка России опубликовала письмо подписчицы, которая не понимает, почему запрещают всенародно любимую акцию "Бессмертный полк".
Поклонница артистки считает, что в этом году данное патриотическое мероприятие необходимо российскому народу как никогда. Женщина усмотрела в запрете акции элемент вредительства.
Шукшина согласилась с позицией автора письма. Она сравнила данный шаг с введением в 2020 году QR-кодов Сергеем Собяниным.
Она возмущена тем, что запрещают показать единый народный порыв, означающий поддержку военнослужащих, сражающихся на полях СВО.
Актриса задалась вопросом, не несут ли в себе угрозу выступления Филиппа Киркорова.
"А концерты Киркорова не опасны?" — вопрошает Шукшина.
Ранее сообщалось, что наследники авторов военных песен не разрешили использовать композиции в России в День Победы.
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