Попытавшийся прорваться в Брянскую область украинский диверсант подорвался на минном поле

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения госграницы.

По информации главы региона, попытка проникновения на российскую территорию была пресечена пограничниками. Диверсант подорвался на минном поле.

"Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России", — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Нарушитель погиб, уточнил губернатор.

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