Психолог рассказала о мотивах подростков-насильников, исполняющих волю учителя

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала скандал в Екатеринбурге, где учащиеся спецшколы пожаловались, что их насиловали по распоряжению 70-летнего преподавателя.

В школе для трудных подростков была организована группа для расправы над провинившимися учениками. Детей в возрасте до 14 лет наказывали изнасилованиями.

Один из подростков сумел сбежать из школы и рассказал о практиках школьных наказаний матери, которая написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что российским подросткам готовят пособие о традиционных семейных ценностях.

Детский психолог объяснила, почему дети следовали жестоким указаниям педагога.

"В подростковом возрасте мы обесцениваем родителей, своих учителей, мы обесцениваем всех близких и ищем значимого взрослого, который и становится для нас учителем", — цитирует слова Дугенцовой Общественная Служба Новостей.

Специалист отметила, что подростки хорошо поддаются влиянию взрослых. Она считает, что педагог, организовавший расправы над учащимися, является хорошим манипулятором.

Эксперт объяснила, что так как преступления совершались группами, то подростки воспринимали происходящее как норму.

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