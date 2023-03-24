Российским подросткам готовят учебное пособие о традиционных семейных ценностях

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Учебное пособие для подростков, рассказывающее о традиционных семейных ценностях, готовятся к изданию в России. Его разработкой занимается подведомственный Минпросвещению институт.

Институт изучения детства, семьи и воспитания, которые подчиняется Минпросвещению России, готовит пособие для подростков. Оно посвящено семейным ценностям, в частности, советам по выстраиванию отношений между юношами и девушками, формированию здоровой семьи и воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"В России появится учебное пособие по семьеведению для подростков Его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи", — говорится в сообщении.

Пособие ориентировано на школьников и студентов колледжей, оно должно помочь им в выстраивании межличностных отношений, самоопределении, формировании семейных ценностей и многом другом. В его разработке участвуют подростки и молодые люди, которые проходят через опросы и делятся наиболее тревожащими их проблемами. Пособие должно стать частью программы по семьеведению, как говорится в сообщении пресс-службы.

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