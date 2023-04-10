В Госдуме призвали разблокировать Twitter*

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Госдумы Антон Горелкин заявил, что Twitter* может стать площадкой для распространения позиции властей РФ.

"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств", — отметил депутат в своём Telegram-канале.

При этом чиновники не возобновляют работу страниц, так как социальная сеть в стране заблокирована, сказал парламентарий. Он призвал пересмотреть решение об ограничении доступа с учётом появления нового руководителя компании и изменениях в её политике.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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