Член Госдумы Антон Горелкин заявил, что Twitter* может стать площадкой для распространения позиции властей РФ.
"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств", — отметил депутат в своём Telegram-канале.
При этом чиновники не возобновляют работу страниц, так как социальная сеть в стране заблокирована, сказал парламентарий. Он призвал пересмотреть решение об ограничении доступа с учётом появления нового руководителя компании и изменениях в её политике.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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