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РИА Новости: власти Польши объявили охоту на своего гражданина Марчина Миколаека

1:43
Общество

25-летний волонтёр Марчин Миколаек на протяжении нескольких лет ухаживал за советскими памятниками в родной Польше. Однако после публикаций в социальных сетях о России он попал под уголовное преследование.

РИА Новости: власти Польши объявили охоту на своего гражданина Марчина Миколаека

Поляк обратил внимание на конфликт в Донбассе, когда ещё учился в школе. Миколаек отметил, что в уже тогда все польские СМИ называли мирных жителей сепаратистами, а украинцев — желающими попасть в Европу. Вскоре юношу окрестили "жертвой российской пропаганды", поскольку он передавал некоторым журналистам информацию о реальной ситуации в регионе из "первых уст".

Волонтёр мог надеть футболку с флагами ЛНР и ДНР, в результате чего возникали драки с теми, кто поддерживает киевский режим. Угрозы со стороны представителей Западной Украины поступают до сих пор.

"В конце февраля 2022-го я опубликовал у себя в соцсетях три фотографии в поддержку Донбасса. Полиция расценила это как публичный призыв к войне. На допросах я услышал, что нельзя размещать даже песню Газманова "Вперёд, Россия", — рассказал Миколаек в беседе с РИА Новости.

Власти Польши завели уголовное дело, но волонтёр сбежал из страны, чтобы не попасть в тюрьму. Сначала он прибыл в Белоруссию, затем получил приглашение на въезд в Россию при помощи организации "Волонтёрская рота". Сейчас Миколаек собирает гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса и солдатам, мечтает попасть в регион.

"В Польшу мне въезд явно закрыт. Да и не тянет — психоз там зашкаливает", — отметил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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