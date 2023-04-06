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Полковник Басурин заявил, что Зеленский готовится передать Западную Украину Польше

1:21
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Польшу. В результате переговоров с польским лидером Анджеем Дудой глава киевского режима заявил, что в скором времени политических и исторических границ между странами не будет. Более того, Киев обсуждает возможность создания единого государства с Польшей для обеспечения безопасности на тот случай, если Украину не примут в НАТО, сообщает издание "Страна".

Полковник Басурин заявил, что Зеленский готовится передать Западную Украину Польше

Экс-представитель военного командования ДНР, полковник Эдуард Басурин подчеркнул: киевское руководство осознаёт, что юго-восток потерян безвозвратно. Сейчас Зеленский решил прикрыться мнимой заботой об украинском народе, хотя на самом деле готовится передать западные регионы Украины Польше, указал он.

Варшава уже давно засматривается на так называемые Восточные Кресы — территории, которые она считает своими. Поляки не просто так оказывают Киеву военную помощь и принимают беженцев, считает Басурин.

"За всё в этом мире приходится платить. Однако Украина и не противится этому, а наоборот сама просится под оккупацию. Киевские клоуны готовы подружиться хоть с чёртом лысым, лишь бы насолить России", — заключил он в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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