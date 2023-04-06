В Москве задержали блогеров из Таджикистана, нападавших на людей в общественных местах

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогеры-хулиганы, избивавшие людей в Москве с целью создания контента для соцсетей, предстали перед судом, сообщает EADaily.

Гости из Средней Азии развлекались тем, что создавали конфликтную ситуацию с посетителями общественных мест, а затем избивали своих жертв, пользуясь численным преимуществом.

Всё происходящее снимали на видео. Ролики позже публиковали в социальных сетях.

В начале февраля удалось задержать пятерых участников драки, которая произошла в одном из супермаркетов столицы.

Изначально нарушителям удалось избежать лишения свободы. Суд запретил "определенные действия", в том числе под запрет попало право выходить в интернет.

Блогеры, однако, нарушили запреты и продолжили активность в социальных сетях. С учётом вновь открывшихся обстоятельств следователь повторно обратился в суд за санкцией на арест подозреваемых. Фигурантам дела грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

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